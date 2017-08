Finansmann blir storeier i Norske Skog

Saken oppdateres.

Ifølge en børsmelding kjøpte Kistefos AS mandag nesten 24 millioner aksjer i Norske Skog.

Til sammen kontrollerer Kistefos AS og nærstående selskaper totalt drøyt 35 millioner Norske Skog-aksjer. Dette utgjør 12,81 prosent.

Ifølge E24 er Christen Sveaas nå sannsynligvis den største aksjonæren. Aksjekursen til papirkonsernet steg kraftig etter at Sveaas oppkjøp ble kjent tirsdag morgen.

Mandag ble det kjent at Blackstone-selskapet GSO ikke lenger er største eier i Norske Skog. Etter ytterligere nedsalg er fondet helt ute av eiersiden i det norske konsernet.

Antallet aksjer GSO solgte sist tilsvarer akkurat det Kistefos opplyste at de kjøpte på mandag. GSO solgte aksjene for 40 øre per stykk, noe som vil bety at Sveaas betalte rundt 9,6 millioner kroner for aksjeposten, ifølge E24.

Norske Skog sliter med rentebærende gjeld på nesten 6,4 milliarder kroner. Gjelden skriver seg fra omfattende oppkjøp på 1990- og 2000-tallet i Europa, Sør-Amerika, Asia, New Zealand og Australia.

Konsernet har i lang tid forsøkt å bli enige med sine kreditorer om en plan for å løse gjeldskrisen. Sist fredag ble det kjent at de var blitt enige med aksjonærer og kreditorer om å utsette akseptfristen for refinansieringsplanen til fredag denne uka.

I neste uke skal det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i konsernet. NTNU-professor Johan Hustad har uttalt til Adresseavisen at en konkurs vil skape flere muligheter for konsernets fabrikker enn en redningsaksjon.

Adresseavisen fortalte i juni at Norske Skogs fabrikk på Skog fikk et resultat før skatt på 141 millioner kroner i fjor.