Norske Skog med nytt redningsforslag i løpet av dagen

Saken oppdateres.

Papirkonsernets frist for å komme til enighet med kreditorene ble sist fredag utsatt med én uke, men selskapet varsler nå at et nytt forslag til løsning vil komme før fristen går ut.

- Det vil gjøre det. Det er vanskelig å si når, men det vil komme i løpet av dagen. Det er en stor prosess, med mange hensyn å ta, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig til Adresseavisen fredag formiddag.

Aksjonærmøte

Dybevig sier at det vil gitt satt en ny frist på rundt tyve dager. Det vil bety at det ikke blir noen løsning på selskapets gjeldssituasjon før aksjonærene møtes til en ekstraordinær generalforsamling på torsdag i neste uke.

Generalforsamlingen vil uansett bli gjennomført som planlagt, opplyser Dybevig.

- Den vil først og fremst være et informasjonsmøte for aksjonærene om rekapitaliseringsprosessen, og det vil bli holdt styrevalg, sier han.

Gjeldstynget

Norske Skog sliter med rentebærende gjeld på nesten 6,4 milliarder kroner, som skriver seg fra omfattende oppkjøp av papirfabrikker på 1990- og 2000-tallet.

Papirkonsernets to norske fabrikker, Skogn i Levanger og Saugbrugs i Halden, går begge med overskudd, mens store gjeldskostnader tynger morselskapet.

Tidligere denne uken ble det kjent at selskapets tidligere storeier, det amerikanske investeringsselskapet Blackstone, har solgt seg helt ut av selskapet.

I stedet har den norske finansmannen Christen Sveaas kjøpt seg opp som Norske Skogs største aksjonær, og Dagens Næringsliv skriver fredag at Sveaas gjennom selskapet Kistefos har fortsatt å kjøpe aksjer i selskapet.

Verdien på Norske Skog-aksjen ble nesten doblet samme dag som Sveaas' oppkjøp ble kjent.

Styrevalg

Olav Veum, styreleder i Norsk Skogeierforbund, leder valgkomiteen som skal komme med en innstilling på nytt styre i Norske Skog.

Veum sier fredag til Adresseavisen at det ikke er sikkert at innstillingen vil bli lagt frem før på selve den ekstraordinære generalforsamlingen.

- Det er såpass mye endringer i aksjonærsammensetningen at vi rett og slett må bruke mer tid enn vi normalt gjør, og derfor kan jeg ikke si sikkert når innstillingen vil komme, sier han.

- Har Sveaas kommet med et ønske om styrerepresentasjon?

- Vi har ingen kommentarer til det interne arbeidet i valgkomiteen.

- Vil det bli store utskiftninger i styret?

- Det blir det samme svaret på det. Vi må vente til innstillingen er klar. Vi har på normal måte vært i dialog med partene, og sendt brev til de største aksjonærene, sier Veum.

Styret i Norske Skog ledes nå av advokaten Henrik A. Christensen. I styret sitter også Eilif Due fra Levanger, som også er styreleder i Allskog som eies av skogeierne i Midt og Nord-Norge.