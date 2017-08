543 millioner i underskudd for Norske Skog

Saken oppdateres.

Netto rentebærende gjeld økte med 200 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv.

Onsdag morgen, et døgn før selskapets aksjonærer er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, la Norske Skog endelig frem regnskapsrapporten for andre kvartal.

Den viste at Norske Skog gikk hele 543 millioner kroner i minus før skatt i andre kvartal. Det kommer på toppen av et underskudd før skatt på 263 millioner kroner forrige kvartal.

Alvorlig krise

Norske Skog har havnet i en alvorlig krise på grunn av milliardgjeld etter store oppkjøp, samtidig som markedet for avis- og magasinpapir har falt. Den rentebærende gjelden er nå på 6,6 milliarder kroner.

Sist fredag opplyste Norske Skog om at fristen for å bli enig med kreditorene igjen var utsatt, denne gang til 23. august. Samtidig varslet selskapet at de ville komme med et justert forslag for å løse gjeldskrisen.

Papirkonsernets to norske fabrikker, Skogn i Levanger og Saugbrugs i Halden, går begge med overskudd, mens store gjeldskostnader tynger morselskapet.

