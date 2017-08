Enda en utsettelse for Norske Skog

Brann i lastebil i Okstadbakken: Vitne melder at flammene sto over bilen

Saken oppdateres.

Sent onsdagskveld kunne E24 melde at den gjeldstyngede papirprodusenten Norske Skog likevel ikke kommer til å presentere planer for refinansiering torsdag. Dette på grunn av rokkeringer i styret.

Torsdag er det meldt ekstraordinært styremøte hvor investor og største aksjonær Christen Sveaas er innstilt som ny styreleder. Det har blitt sagt at styret da også ville legge frem ny plan for refinanisering.

Gjennom sommeren har Norske Skog stadig utsatt forhandlingsfristen i gjeldsforhandlingene med kreditorene. Dette har de kunne gjøre med utsettelse av rentebetalinger og korte likviditetslån.

Nå utsettes fristen igjen. Dette kommer frem av en børsmelding sent onsdagskveld.

I børsmeldingen forklarer direktør Lars P.S Sperre at styret har jobbet hardt for å presentere en ny refinansieringsplan, men de mener at det er mest riktig at de nye styremedlemmene får mulighet til å se på de nye planene før offentligheten får innsyn.

