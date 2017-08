Foreslår Christen Sveaas som ny styreleder i Norske Skog

- Vi er glade for at de har berget livet

Saken oppdateres.

Onsdag ettermiddag la valgkomiteen frem sin innstilling til nytt styre i Norske Skog, før styrevalget på den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet på torsdag.

Ifølge en melding fra selskapet er det en enstemmig valgkomité som foreslår at fire av de fem aksjonærvalgte medlemmene i styret skiftes ut.

Finansmannen Christen Sveaas foreslås som ny styreleder, og vil dermed erstatte advokaten Henrik A. Christensen.

Sveaas har gjennom selskapet Kistefos AS kjøpt seg opp som største aksjonær i Norske Skog, men har foreløpig vært taus om hvilke planer han har for det gjeldstyngede selskapet.

Tidligere i dag ble det kjent at Norske Skog fikk et underskudd før skatt i andre kvartal på 543 millioner kroner, noe som betyr at egenkapitalen er tapt.

Eks-styreleder inn

I tillegg foreslår valgkomiteen at Nils Hoff, Joanne Owen og Mimi K. Berdal skiftes ut, og som nye styremedlemmer foreslås Ragnhild Mara Wiborg, Jon-Aksel Torgersen og Anne Beate Waknitz Malm Justad.

Torgersen er administrerende direktør i Astrup Fearnley, som er en av de største eierne i Norske Skog. Han har også tidligere sittet i styret i selskapet, og var styreleder fra 2015 til 2016.

Wiborg har styreverv i en rekke selskaper, inkludert i Christen Sveaas' selskap Kistefos AS. Justad er partner i rådgivningsselskapet Recore Norway, som spesialiserer seg på å snu om på selskaper som går dårlig.

Eilif Due fra Levanger er den eneste i styret som foreslås gjenvalgt. Due er styreleder i Allskog, samvirkeorganisasjonen for skogeierne i Midt- og Nord-Norge, og den eneste skogeierrepresentanten igjen i styret i Norske Skog.

Tidligere denne uken sa han til Adresseavisen at han ikke visste om han ville bli gjenvalgt.

- Jeg vil ikke si at jeg tar det med knusende ro, men jeg avventer situasjonen, sa Due til Adresseavisen.

Ny storeier

I forrige uke ble det kjent at det amerikanske investeringsselskapet Blackstone hadde solgt alle sine aksjer, mens Sveaas seilte opp som den største aksjonæren.

I tillegg til sin investeringsvirksomhet er Sveaas en stor skogeier gjennom selskapet Kistefos Træsliberi og sin eierandel i selskapet Stangeskovene.

Eiermøte

Torsdag ettermiddag møtes aksjonærene i Norske Skog til en ekstraordinær generalforsamling på Skøyen i Oslo.

Norske Skog har havnet i en alvorlig krise på grunn av milliardgjeld etter store oppkjøp, samtidig som markedet for avis- og magasinpapir har falt.

Selskapet har nå en netto rentebærende gjeld på 6,6 milliarder kroner, etter at gjelden økte med 200 millioner i andre kvartal.

Sist fredag opplyste Norske Skog om at fristen for å bli enig med kreditorene om en rekapitaliseringsplan igjen var utsatt, denne gang til i dag, 23. august.

Samtidig varslet selskapet at de ville komme med et justert forslag for å løse gjeldskrisen, men onsdag ettermiddag hadde et nytt forslag ennå ikke kommet på bordet.