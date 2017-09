Nå skal Vipps gi deg pengene med en gang

Nå skal et selskap fra Trondheim igjen utvikle oljefelt

Saken oppdateres.

Gladnyhet til alle som bruker betalings -og overføringsløsningen Vipps fra DNB. Et samarbeid mellom bankene vil nå gi plass til et system som gjør at du får pengene på konto umiddelbart. Tidligere har dette kun vært mulig om både mottaker og avsender har vært kunder i DNB. Nå skal dette bli mulig, uansett hvilken bank du har.

LES OGSÅ: Totalt Vipps-kaos

Det har lenge vært en svakhet ( og en irritasjonsfaktor) at ved bruk av Vipps så må du vente på oppgjør bankene i mellom eller til neste bankdag.

Jobber med tilpasning

Nets, som er spesialister på digitale betalingsmetoder, opplyser nå til Hegnar Online at et instant payment - system straks er på plass.

- Med denne avtalen tar vi det beste fra to kanter. Vi gjenbruker mest mulig av eksisterende infrastruktur, som vi har levert i Norge med sterk effektivitet og stabilitet gjennom flere år, og tilpasser den til fremtidens bruksbehov. Vi ser frem til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet som vi har med Vipps og eierbankene, sier Frode Åsheim, landsjef for Nets i Norge til Hegnar Online.

Bankene er nå i ferd med å tilpasse og finpusse systemet. Det er forventet at nye Vipps er opp og går innen utgangen av året.

Les mer om Vipps hos DNB.