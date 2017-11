Boligprisene falt 1,1 prosent i Trondheim i oktober

En sigg for bedre skole

Saken oppdateres.

På landsbasis gikk de ned 0,2 prosent i oktober.

Samtidig har boligprisene i Trondheim falt mindre enn i Oslo og Bergen, hvor de falt henholdsvis 1,8 prosent og 1,5 prosent. Men i Stavanger sank prisene mindre enn i Trondheim, med 0,4 prosent. Det viser statistikken fra Eiendom Norge.

Opp sesongkorrigert

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene på landsbasis opp med 0,4 prosent.

- Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

12-månedersveksten ned

På landsbasis er boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for ett år siden. Men i Trondheim er 12-månedersveksten i oktober snudd fra positiv til negativ. Her er boligprisene 0,4 prosent lavere enn for ett år siden.

Men 12-månedersveksten er sterkere enn i Oslo og Bergen, hvor den er henholdsvis -2,8 og -2,6 prosent.

Har solgt flere

I oktober er det solgt 396 boliger i Trondheim, og det er 2,1 prosent flere enn samme måned i fjor. Hittil i år er det solgt 1,1 prosent flere boliger enn i 2016.

I oktober ble det lagt ut 445 boliger for salg i Trondheim, og det er 10,7 prosent flere enn i samme måned i fjor. Hittil i år er det lagt ut 11,3 prosent flere boliger enn de ti første månedene i fjor.

Tar 27 dager å selge

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 27 dager, i september tok det like lang tid. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 40 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå kroner 3 143 024 kroner.