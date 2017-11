Rådgiverne måtte jobbe kveldsvakter for å ta unna alle henvendelsene

En sigg for bedre skole

Saken oppdateres.

- Vi har hatt tre ganger flere henvendelser der potensielle kunder ønsker møter med Danske Bank etter at vi satte ned boliglånsrenta. Dette har resultert i 50 prosent flere kundemøter enn før nedsettelsen, sier Lars Alstrup, leder for personmarked i Norge for Danske Bank.

Danske Bank varslet i oktober at de ville sette ned boliglånsrenta med inntil 0,15 prosentpoeng. Rentenedsettelsen gjelder ikke alle, men betyr at de beste kundene deres vil kunne få en boliglånsrente på under to prosent.

Pågangen har påvirket de ansatte i banken.

- Vi har måttet nedprioritere andre ting og jobbet på kveldstid for å rekke å møte alle som har kontaktet oss, sier Alstrup.

Økte resultatet kraftig

Foreløpig har ikke banken tall på hvor mange nye boliglån rentenedsettelsen har utløst, men utlånsvolumet har økt betydelig så langt i år.

Renteinntektene per tredje kvartal er på 3,83 milliarder kroner for bankens norske virksomhet. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

- Utlånsveksten er godt over det markedet for øvrig opplever og skyldes i størst grad vekst i utlånsvolum. Vi tar andeler på privatmarked, og det er vi veldig fornøyd med, sier landssjef for Danske Bank i Norge, Trond Mellingsæter.

Han understreker at banken også har økt innen bedriftsmarkedet, samtidig som nedskrivningene i utlånene til oljebransjen er nær halvert. Per tredje kvartal var avskrivingene på 769 millioner kroner.

Samlet gir dette et resultat før skatt på 2,25 milliarder kroner per tredje kvartal, en økning på 56 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Har vunnet flere store kunder

Også innskuddene i banken har hatt en markant økning i perioden. Det skyldes blant annet at banken den siste tiden har knyttet til seg flere store aktører som kunder.

Banken ble blant annet valgt som hovedbankforbindelse for den nye Trøndelag fylkeskommune. Storkunder som Helse Midt-Norge og Siva har også kommet til.

Dette, sammen med at eksisterende kunder også har satt mer penger i banken, gjør at innskuddsveksten for perioden er på hele 33 prosent.

Sender flere til Kina

Danske Bank lanserte tidligere i år et samarbeid med den trønderske investoren og gründere Chris Rynning i det nyoppstartede selskapet Nhack. Selskapets konsept er å gi utvalgte gründere muligheten til å reise til Kina for å knytte nødvendige kontakter innen for eksempel produksjon og det kinesiske markedet.

En av bedriftene som har reist nedover i regi av Nhack er trondheimsbedriften Wiral. Da Adresseavisen skrev om selskapet tidligere i høst hadde de forhåndssolgt kamerasystemer for rundt 3,9 millioner kroner, rundt 15 ganger mer enn målet de hadde satt seg.

Så langt har kun nyoppstartede bedrifter i Trondheim fått muligheten til å reise til Kina, men nå utvider Danske Bank tilbudet til andre deler av Skandinavia.

- Vi får en tilsvarende satsing i Stockholm, København, Helsinki og Aarhus. Vi løfter dette til en nordisk satsing, styrt fra Trondheim, sier Mellingsæter.

- Er det et krav fra deres side om at bedriftene dere sender nedover må benytte Danske Bank som hovedbankforbindelse?

- Nei, det er ikke et krav. Vi bruker vår internasjonale posisjon til å fremme innovasjon. I stedet for kun å investere i selskaper, vil vi også hjelpe dem, sier Mellingsæter.

