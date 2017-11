MDG-topp bryter med DNB

Saken oppdateres.

– DNB innrømmer selv å ha over 100 kunder som benytter seg av skatteparadiset Bermuda, fordi de har rettet seg inn mot shippingkunder og heller ikke setter krav til kundene. Jeg har lenge vært kunde i DNB, men denne uka avslutter jeg kundeforholdet mitt, sier Bastholm.



Les også: EU kaller skatteavsløringer sjokkerende

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB ber Bastholm ta seg tid til et møte med banken før hun gjør alvor av beslutningen om å bytte bank.

– Havnæringene er internasjonale næringer som er viktige for Norge, og viktige for DNB. Det er velkjent at DNB er en ledende shippingbank internasjonalt, og at vi har kunder over hele verden er derfor ingen nyhet, sier han.

– Legitimerer ran

Bastholm anklager DNB for å «legitimere storstilt ran av verdens demokratier».

– De fleste store selskaper i dag konkurrerer internasjonalt og kan velge å bruke skatteparadiser, men mange gjør det ikke. Det er mye som er lov i dag, som likevel ikke er greit. DNB kan velge å bli en bank som setter høyere krav til sine lånekunder enn andre store shippingbanker, sier MDG-politikeren.

Les også: Krever gransking etter Paradise Papers-avsløringer

– Økonomisk hemmelighold, tvilsomme selskapsstrukturer og bruk av skatteparadiser er direkte angrep på verdens demokratier, og både selskaper, banker og politikere bør ha nulltoleranse for det, fortsetter hun.

Mer åpenhet

Westerveld viser til oppslaget i mandagens utgave av Aftenposten og gjentar at DNB ikke har bistått kundene med skatteråd.

– Kundenes kontoer er heller ikke på Bermuda, men i Norge og andre land hvor vi har virksomhet. For øvrig er det flere titalls selskaper på Oslo Børs som er registrert på Bermuda, sier Westerveld.

Han hevder at DNB har «enda strengere etiske policyer enn oljefondet» og viser til at selskapet automatisk sender skatteopplysninger til myndighetene om selskaper på Bermuda.

Les også: Paradise Papers omfatter USAs handelsminister, dronning Elizabeth og 1.000 nordmenn

– Bare i år har vi utestengt flere tusen kunder, og meldt over 1.000 transaksjoner til Økokrim, sier DNB-direktøren.