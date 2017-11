- Hadde fortjent en mer synlig plass i bybildet

Jeg må med tristhet konstatere at jeg i kirka har blitt klemt «akkurat litt for lenge»

Per Borten: Jeg har et svært lavt ego

Saken oppdateres.

- Juryen har særlig lagt vekt på at Abels Hus fremstår som svært moderne og innovativt. Fasade og utforming er spennende, og hadde egentlig fortjent en mer eksponert plassering i bybildet, står det i begrunnelsen fra juryen til Eiendomsprisen.

Prisen ble delt under Midt-Norsk Eiendomskonferanse tirsdag, som Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Danske Bank og Norion Næringsmegling arrangerte på Radisson Blu Royal Garden Hotel.

Abels Hus er fjerde byggetrinn i Teknobyen, og sto ferdig i vår.

- Prosjektet er tilpasset og kompletterer de tre foregående byggetrinnene og nabobebyggelsen, slik at området fremstår som en samlet næringspark der nesten 2000 mennesker har sitt daglige virke, skriver juryen.

- Overgår det meste

Abels Hus er seks etasjer med et totalt areal på 18 900 kvadratmeter. Bygget har energimerke A, passivhus, som tilfredsstiller strengere energikrav enn byggeforskriftene krever. Prosjektet er utviklet av KLP Eiendom sammen med arkitektene Narud Stokke Wiig, landskapsarkitekt Plan Arkitekter og entreprenøren NCC. Leietakere er Norsk Helsenett, HEMIT (Helse Midt-Norge IT) og Asplan Viak.

Juryen sier at den har latt seg imponere av de mange gjennomtenkte tekniske løsningene i Abels Hus.

- Disse kommer i første rekke brukerne av bygget til gode, men ivaretar også eieren og miljøets interesser. Bygget har de mest moderne løsninger for belysning, varme og ventilasjon. Det er meget godt tilrettelagt for syklende, og eieren har våget å satse på en kantineløsning som overgår det meste av det som finnes i Trondheim fra før.

LES OGSÅ: Flytter 150 arbeidsplasser til Leangen

Ønsker mer folk

Det legges i statuttene til Eiendomsprisen vekt på at vinneren skal være et økonomisk godt prosjekt, og juryen viser til at bygget er fullt utleid til for en stor del til offentlige leietakere. Juryen kommer også med et innspill til KLP Eiendom om Teknobyen, og ønsker seg bedre servicetilbud og flere sosiale soner.

- På denne måten kan Teknobyen samlet sett bli en mer levende del av byen, også utenfor kontortid.

LES OGSÅ: - Sier Orkdal ja til oss, blir det bygging der

De siste årene har E.C. Dahls Ølsenter, Stålgården Nord på Sluppen og Handelshøyskolen Trondheim vunnet Eiendomsprisen, som er delt ut siden 2001. To andre bygg var også nominert i år. Det var Trapphuset til Bane NOR Eiendom og Trondheim Innovation Center bygg E på Tyholt, som eies av Starwood Capital Group.

LES OGSÅ: Her er de dyreste eiendommene solgt i fjor

Eier mye

KLP Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne her i landet. Teknobyen er på 20 mål og er selskapets hovedsatsing i Trondheim. KLP Eiendom eier også kontor- og kjøpesenteret Solsiden, Handelshøyskolen i Klæbuveien og Adressabygget ved Bakke Bru. KLP Eiendoms nyeste prosjektet i Trondheim er Lyngården på Moholt, hvor Microchip Technology Norway, tidligere Atmel Norge, Schneider Electric Norge og entreprenøren og utbyggeren NCC blir leietakere.