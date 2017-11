To trønderske selskaper fikk designpris

Lars Von Triers Zentropa under etterforskning for seksuelle overgrep

Utmerkelsen de to ferske trønderske bedriftene får, er det såkalte Doga-merket, tidligere kalt Merket for god design. Det deles ut av Design og arkitektur Norge onsdag.

I tillegg til Blueye Robotics og Flowmotion, får også samarbeidspartner Eggs Design utmerkelsen, skriver Design og arkitektur Norge i en pressemelding.

Undervannsdrone

Blueye Robotics får utmerkelsen for designet på sin undervannsdrone. Selskapet som ble startet av gründerne Erik Dyrkoren og Christine Spiten for to år siden, har forhåndssolgt rundt 400 droner og fått inn elleve millioner kroner.

Selskapet har i dag 17 ansatte, men Dyrkoren uttalte tidligere i høst at han regnet med at selskapet vil ha 30–40 ansatte i løpet av det neste året. Eggs design har bidratt til designet av dronen.

Juryen gir følgende begrunnelse for å gi prisen til Blueyes drone:

- Blueye Pioneer har som droner flest et marked for både profesjonelle og vanlige nysgjerrige brukere. Dette er et produkt som åpner opp et vell av bruksområder, fra inspeksjon av skip og undervannsinstallasjoner til ren undervannssafari. Det er nesten umulig å se på den uten å tenke at du ønsker deg en slik, og vår spådom er at dronen vil få berettiget oppmerksomhet når den lanseres i butikk, står det i pressemeldingen.

Stabiliserer telefonen din

Flowmotion har utviklet en stabilisator for smarttelefon som man kan holde i eller feste på utstyr for å få stabile videoopptak.

Da Adresseavisen snakket med oppstartsbedriften i januar, hadde de forhåndssolgt kamerastabilisatorer for ni millioner kroner. Forhåndssalget har fortsatt gjennom året, og ifølge pressemeldingen fra Design og arkitektur Norge har de nå forhåndssolgt for 20 millioner kroner.

Også her har Eggs design bidratt til designet av produktet. Juryen skriver følgende i sin begrunnelse.

- Valgene som er tatt med hensyn til materialer, form og funksjonalitet, vitner om en moden og innsiktsfull prosess og har resultert i et produkt som gir en umiddelbar «must have»-følelse, både på grunn av funksjonaliteten og fordi det er kult i seg selv, står det i pressemeldingen.

