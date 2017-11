Forplikter seg i kampen mot useriøse i arbeidslivet

Prøvekjørt: Nissan X-Trail klar med et ansiktsløft, uten at det hjelper stort

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag er det første fylket i landet der alle kommunene har undertegnet denne avtalen, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen kjøper norske kommuner inn varer og tjenester fra bygg- og anleggsbransjen for rundt 200 milliarder kroner i året.

Ti anbefalinger

Forumet Samarbeid mot svart økonomi (SMØ), som består av Skatteetaten og arbeidslivsorganisasjonene KS, LO, NHO, YS og Unio, har kommet med en anbefaling om ti strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for norske kommuner og fylkeskommuner.

De 25 sørtrønderske kommunene forplikter seg nå til å basere sine innkjøp på disse strategiene, i tillegg til et sett seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.

- Dette handler om å stille krav til leverandører og underleverandører når det gjelder forhold som for eksempel andel faglærte i bedriften og om de har en lærlingordning, sier distriktssekretær Kristian Tangen i LO i Trøndelag i pressemeldingen.

Må vurdere

Kommunene forplikter seg nå til å gjøre en grundig vurdering av hele leverandørkjeden. Det trekkes blant annet frem at det er viktig å sjekke om leverandørene fører personallister, at antall kontraktsledd er så få som mulig og at betaling skjer via bank.

Arbeidstilsynet fortalte tidligere i høst til Adresseavisen at to av tre tilsyn i byggebransjen i Midt-Norge i år hadde ført til reaksjoner, men at dette ikke var høyere enn for andre bransjer.