Sammenligner Sps nøkkel til suksess med Trumps metode

Sp fosser frem og ville hatt 16 av sine på Stortinget dersom disse tallene hadde blitt valgresultatet.

Partiet forklarer fremgangen blant annet med en Høyre/FrP-regjering «som over tid har vært den mest sentraliserende vi har opplevd i nyere norsk historie».

- Vi opplever et angrep på strukturene som holder Distrikts-Norge oppe, sa Ola Borten Moe (Sp), som mente regjeringen «umyndiggjør lokalsamfunn og enkeltmennesker».

- Enkel retorikk

Stortingspolitiker Torhild Aarbergsbotten (H) reagerer:

- Sp bruker en veldig enkel retorikk. De spiller på menneskets grunnleggende psykologi: Vi er redd for endring som angår oss selv. Og jeg tror nøkkelen til deres suksess er litt det som Trump gjør: Man snakker enkelt, man skal ikke forandre noe, man skal være opptatt av seg selv.

- Er det ikke litt dumt at «alle» har begynt å sammenligne motstandere med Trump?

- Det er jeg til dels enig i. Men hvorfor ble det som det ble i USA og med brexit? Det er noen fellesnevnere her: Når man snakker til de enkle verdiene i oss mennesker, så skaper man en frykt for det ukjente. Jeg mener vi må forandre for å bevare. Vi opplever en ganske sterk urbanisering, og skal vi motvirke det, må vi bygge opp lokalsamfunnene med gode tjenester.

- Og da er Høyres kommunereform og politireform svaret?

- De er helt nødvendige, men jeg har respekt for folk som er skeptiske fordi de husker tidligere, mislykkede reformer. Det som er nytt nå, er at vi følger opp med mer penger. Jeg er glad for at lensmannen i Tydal så tydelig sier at hun før var imot reformen, mens nå ser hun nødvendigheten. Vi følger opp med flere politifolk på jobb, sier Høyre-politikeren.

Kjenner seg ikke igjen

- Du snakker om at Sp spiller på frykt. Tar dere i Høyre den samme frykten nok på alvor?

- Vi må bli flinkere å kommunisere ut politikken vår. At Sp går frem, gir oss inspirasjon til å få frem budskapet vårt. For eksempel har inntektsnivået til bønder gått opp, og jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet Sp tegner. Hver sommer jobber jeg som dyrlege i distriktene, og der ser jeg mye optimisme. Det må vi få frem, sier Aarbergsbotten.

Også Erna Solberg sa tidligere denne uken til VG at hun mener Sp utnytter folks uro og tegner skremmebilder.

