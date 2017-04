- Ikke videre avhør med Olsø torsdag

Saken oppdateres.

Så langt er minst ni personer avhørt i forbindelse med den såkalte Kystad-saken, ifølge Adresseavisens informasjon. Blant dem er minst seks politikere, deriblant ordfører Rita Ottervik (Ap) .

Onsdag satt hovedpersonen selv - Staur-rådgiver og tidligere leder i Sør-Trøndelag Ap Rune Olsø - i avhør i syv timer sammen med Økokrim på Sentrum politistasjon .

Les også: Dette er Kystad-saken

- Ikke siktet

Advokat Torp sier torsdag morgen at det ikke er avtalt noen videre avhør med Olsø. På spørsmål om hvorvidt Olsø er siktet, svarer han:

- Vi ga den kommentaren vi hadde å gi i går. Jeg kan bekrefte at han ikke er siktet. Ellers har jeg ingen øvrige kommentarer, sier Torp.

Han sier han ikke har noen informasjon rundt om andre personer er siktet i saken.

- Har Økokrim bedt om mer informasjon eller ytterligere avhør ut over det dere ga i går?

- Nei, det har de er ikke, sier Torp.

- Har Olsø overlevert dokumenter, pc-er eller annet til politiet for å bidra til etterforskningen?

- Olsø har naturligvis gitt tilgang til det materialet politiet har ønsket, men ut over det har vi ingen ytterligere kommentarer.

Dette var kommentaren Torp ga i en sms onsdag etter avhøret:

- Rune Olsø har i dag brukt rikelig med tid på å gi en detaljert forklaring for Økokrim og påvise flere grunnleggende misforståelser i dekningen av saken. Han er glad for å kunne gi en fullstendig redegjørelse og svare på de spørsmål som ble stilt. Olsø legger til grunn at Økokrim bygger på et korrekt faktum og at saken deretter raskt henlegges som intet straffbart forhold, skrev advokaten.

Kommenterer ikke siktelse

Statsadvokat Helene Bærug Hansen ved Økokrim var i Trondheim tirsdag og onsdag i forbindelse med etterforskningen.

- Økokrim er i ferd med å avslutte arbeidet i Trondheim i denne omgang. For øvrig vil vi ikke gi noen ytterligere kommentarer om saken nå, skriver Bærug Hansen i en sms torsdag morgen.

Onsdag kommenterte hun også kort:

- Vi kan ikke gå ut med detaljer i vårt etterforskningsarbeid, og vi har da ikke noe substansielt å legge til utover det som ble uttalt i går, skrev Helene Bærug Hansen i en sms til Adresseavisen onsdag formiddag .

Økokrim ønsker ikke å si noe om hvorvidt noen er siktet i saken, hvor mange avhør de skal gjøre, hvor mange etterforskere de har på saken eller om de gjør andre etterforskningsmessige skritt enn avhør. De sa tirsdag at de fremdeles var i en tidlig fase av etterforskningen.