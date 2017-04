Reagerer på Aps «bygderabatt» på bensin

Saken oppdateres.

Ap-lokallag flere steder i landet ønsker seg billigere bensin og diesel der bussen ikke går, meldte NRK i påsken .

Trond Giske (Ap) tror forslaget om differensiert drivstoffavgift kan gå igjennom på landsmøtet til helgen:

- Jeg synes det er et klokt forslag, sa Giske til NRK.

- Distriktspopulisme

Saken settes av mange i sammenheng med at Sp gjør det bra på målingene.

- Jeg registrer at forslaget fremmes fordi Ap taper velgere til Senterpartiet. Det viser en form for desperasjon hos Ap når de går til slike skritt. Hvilke andre skatter skal opp for å finansiere distriktspopulismen fra Ap? spør Mari Holm Lønseth, andrekandidat til Stortinget for Sør-Trøndelag Høyre.

Hun mener folk flest vil få dyrere drivstoff med dette forslaget.

- Nå synes jeg Ap skal fortelle velgerne i Trondheim hva bensinen skal koste for dem. De må også svare på om Malvik, Melhus og Stjørdal må betale mer. Hvor skal grensa gå? spør Lønseth.

Tung forsvarer ordningen

Hun mener forslaget vil få konsekvenser for næringslivet i Trondheim.

- Under dagens regjering har bilistene totalt fått lettelser på netto 1,5 milliarder, men det har blitt dyrere å forurense. Dette er en god politikk, sier Lønseth.

- Vil dere ikke være med på å sikre bosetting i hele landet?

- Jo, selvsagt, men det handler om å skaffe flere arbeidsplasser, ikke om drivstoffavgiftene, sier Lønseth.

Karianne Tung leder delegasjonen fra Sør-Trøndelag til landsmøtet:

- Vi må innrette dette slik at ordningen blir rettferdig, sier Tung.

- Er dette bare et forsøk på å kapre Sp-velgere?

- Vi har hatt en slik ordning før, så dette er god, gammeldags Ap-politikk, sier Tung.