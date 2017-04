Lysbakken ikke skuffet over at Støre ikke nevnte han i talen

Saken oppdateres.

Under avslutningen av talen på landsmøtet torsdag sa Støre:

«Det står mellom to tydelige alternativer. Et Norge der høyrepartiene styrer i fire nye år. Eller et Norge der Arbeiderpartiet og sentrum tar ansvar sammen.»

Dermed hoppet han tilsynelatende elegant bukk over hele SV og Lysbakken.

- Støre nevnte ikke SV i talen, er du skuffet over det?

- Hehe, nei. De som ønsker seg en sterk venstreside må sørge for at SV blir store, sier Lysbakken.

- Støre virker mer og mer interessert i KrF nå?

- At Ap bygger bru til sentrum, bekymrer ikke meg. Det er velgerne som bestemmer, og ikke Ap, sier Lysbakken.

Er veldig motivert

- Vil du egentlig i samarbeid med Støre og Ap?

- Vi er innstilt på det. Men det er de fem kravene våre som avgjør . Det vi håper på, er et valgresultat som gjør at Ap må forholde seg til oss.

- Du sier dere er «innstilt på» samarbeid, det høres ikke så entusiastisk ut?

- Vi er veldig motivert for samarbeid, sier Lysbakken.

- Hva er ditt personlige forhold til Støre?

- Han er en dyktig og visjonær mann som blir en god statsminister, men han har godt av å måtte forholde seg til SV for å få en bedre miljøpolitikk og bedre fordeling, sier Lysbakken.

Vi ber han sende en personlig hilsen til Støre: «Jeg ønsker lykke til med det viktige landsmøtet der dere skal fatte vedtak som gir et godt grunnlag for samarbeid på venstresiden etter valget,» sier Lysbakken.

Giske om Støres tale

Trond Giske kommenterer Støres avslutning på talen:

- Altså, jeg tolket ikke det så bokstavelig som noen i pressen gjorde. Det var ikke et farvel til SV. Vi ønsker et samarbeid med alle som ønsker en ny kurs, sier Giske.

- Men hvor er SV når Støre sier «Ap og sentrum»?

- Det var i hvert fall ikke noe bevisst ønske om å holde SV ute.

- Sier du at lederens tale ikke var gjennomtenkt?

- Det må du spørre Jonas om. Men vi har sagt at vi ønsker å samarbeide med de som vil samarbeide med oss og ønsker samme retning, sier Giske.

