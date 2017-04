125 Ap-delegater sa ja til Julie Holes organ-forslag

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag Ap ved AUFs ønsket å innføre «antatt samtykke» når det gjelder organdonasjon. Det betyr at alle som ikke ønsker å donere, aktivt må reservere seg mot det.

Redaksjonskomiteen ved Hadia Tajik avviste forslaget fra Sør-Trøndelag Ap. Hun viste til at antallet donorer angivelig ikke øker med «antatt samtykke», og at fagfolk advarer mot forslaget.

Les bakgrunn for saken her .

Julie Indstad holde valgte likevel å opprettholde sitt forslag, som hun mener er godt og allerede finnes i andre land, som Spania, Østerrike og Frankrike.

- Jeg opprettholde forslaget fordi det handler om å redde flere liv, sa Hole da hun gikk på talestolen lørdag ettermiddag.

Det ble relativt jevnt løp da saken gikk til votering. Hole og Sør-Trøndelag fikk med seg 125 av salens 300 delegater.

Slik kommenterer Hole voteringen:

- Kjempepositivt! Dette er et stort steg i riktig retning, skriver hun i en sms.

Landsmøtet vedtok et slags kompromiss for å forsøke å sikre flere donorer:

- Jeg er utrolig glad for at et enstemmig landsmøte har gått inn for at status som organdonor registreres inn i den digitale kjernejournalen. Landsmøtet ga et klart signal om at Norge desperat trenger en ny løsning. Altfor mange står i dag i kø for å leve. Køa er for lang, og lista over donorer er for kort. Dette handler om å redde liv, og nå bidrar Arbeiderpartiet forhåpentligvis til at færre mennesker dør i kø, skriver Hole.