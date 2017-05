Er du enig med Frps trøndertopper?

Frps landsmøte

* Fremskrittspartiet har landsmøte på Gardermoen 5.–7. mai. Det er ventet at partiet for første gang vil si nei til norsk medlemskap i EU og slå fast at deler av EØS-avtalen bør reforhandles.

* Etter behandling i landsstyret i mars foreligger det en innstilling til nytt handlingsprogram med åtte dissenser, om kommunesammenslåing, surrogati, omskjæring av gutter, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.

* Forslag til endringer i sykelønnsordningen samt partiets klimapolitikk strandet i landsstyret og vil ikke bli realitetsbehandlet. Det er ellers ventet at partiet vedtar resolusjoner om reklamefinansiert veibygging og offentlig gransking av alle landets moskeer.

* Det foreligger ingen motkandidater til partiledelsen. Siv Jensen, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen ventes å bli gjenvalgt