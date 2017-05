Sørtrønderne sier nei til omskjæring, men ikke alle er enige

Saken oppdateres.

I løpet av lørdagen og søndag vil Frp vedta flere saker som vil skape debatt i landsmøtesalen på Gardermoen.

LES OGSÅ: Teigen fyrer løs mot trønderbenken

- Vanskelig å forstå

For første gang skal partiet ta stilling til rituell omskjæring av gutter. Et flertall i landsstyret ønsker å forby, mens et mindretall ikke ønsker et forbud. Sør-Trøndelag Frp er på linje med flertallet.

- Det er vanskelig å forstå hvorfor vi skal tillate dette i Norge. Rett og slett et overgrep, mener Gilde.

Fredag kveld sa nestleder Per Sandberg til NTB at forslaget ikke er ment å ramme jøder. Den jødiske skikken om omskjæring av guttebarn kalles «brit milah» og blir gjort den åttende dagen etter fødsel. Også muslimer omskjærer guttebarn, men helst når gutten er eldre.

LES OGSÅ: Siv Jensen kom med flere lovnader og nyheter i sin landsmøtetale

Her kan du prøve valgomaten: Er du enig med Frp?

Kompromiss?

Sandbergs leder redaksjonskomiteen, og etter det NTB forstår jobbes det nå for å få på plass et kompromissforslag som ikke tar til orde for et forbud. I stedet skal forslagsstillernes intensjoner ivaretas på en annen måte.

- Omskjæring av gutter kan heller ikke på noen måte sammenlignes med omskjæring av jenter. Om vi skal ha offentlig finansiering av denne praksisen, er et annet spørsmål, sa han.

Sør-Trøndelag har en resolusjon fra fylkesårsmøtet i 2012 å følge opp. Der heter det: «Rituell omskjæring strider etter Sør-Trøndelag Frps mening klart mot FNs barnekonvensjon. Vi har fra før et klart forbud mot omskjæring av jenter og kan ikke se hvorfor gutter skal ha et svakere rettsvern mot overgrep på egen kropp enn jenter.»

Ja til surrogati

Surrogati er et annet spørsmål som kommer opp. Sier Frp ja, blir partiet det første som gjør det i Norge. Et mindretall vil tillate det, deriblant sørtrøndere.

- I Sør-Trøndelag sier et flertall ja, bekrefter delegasjonsleder Tormod Overland.

- Det vil tvinge seg frem uansett, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

Eiendomsskatt

Det er også dissens om eiendomsskatt, og det er ventet stor debatt i ettermiddag om teamet.

- Vi vil støtte resolusjonsforslaget fra Oslo Frp om å utfase eiendomsskatten i 2020. At politikere og administrasjoner i kommuner ikke klarer å prioritere sine oppgaver og budsjetter, og i stedet velger å dytte regningen videre til innbyggere gjennom eiendomsskatt, er helt uakseptabelt. Innbyggere i 15 av Sør-Trøndelags 25 kommuner betaler denne dyre og usosiale skatten, sier Overland.

Å legge ned Politidirektoratet er en god ide mener et mindretall i landsstyret. Og får støtte fra de fleste sørtrønderne.

- Det er blitt for stort og byråkratisk, sier Overland.

Dobbelt statsborgerskap

I tillegg skal dobbelt statsborgerskap diskuteres. Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, med begrunnelse at folk ikke skal kunne ha tilhørighet i to land.

Høyres landsmøte vedtok å åpne opp for dobbelt statsborgerskap. Men det var uten Erna Solbergs stemme. Delegatene fra Sør-Trøndelag virker å være delt på midten i spørsmålet.

Det blir ikke et landsmøte i år uten debatt om kommunesammenslåing. Et mindretall av landsstyret foreslår at kommunesammenslåing skal skje frivillig. I Sør-Trøndelag er det overveldende flertall for tvang.

Fått gjennomslag

Overland er uansett resultat av vedtakene, fornøyd med at fylkeslaget har fått tilslutning til flere forslag som allerede er vedtatt i handlingsprogrammet.

- Vi har blant annet fått gjennomslag for at kommunene selv får bestemme om de ønsker å åpne for romjulsjakt. På sikt kan det bety en hel del for jegere og distriktskommuner i Trøndelag. Vi har fått med at produkter som inneholder mikroplast skal merkes tydelig. Vi vil øke tillatt hastighet på moped så lenge kjøretøyet er konstruert for det, og tillate lett motorsykkel kjørt på vanlig førerkort klasse B. For å bli norsk statsborger må man delta på obligatorisk statsborgerskapsseremoni, der man må sverge troskap til Norge. Og til slutt at lån og stipend bør knyttes opp mot grunnbeløpet for å sikre at summen av lån og stipend følger den vanlige lønns- og prisveksten, forklarer Overland.