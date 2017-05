Teigen tok en Trump

Mister verdier for millioner

Frp-Gilde: - Et overgrep

«America First». Det brukte Donald Trump i sin introduksjonstale etter at han ble valg til president. Lørdag ettermiddag brukte Sylvi Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen de samme ordene om Norge.

Under temadebatten om innvandring gikk han sjeldent langt.

Utopi

- Innvandringsdebatten har tatt store steg de siste årene. Endelig kan vi erklære denne utopien om at alle kulturer er like mye verd og fortjener like mye respekt, død, og det en gang for alle, sa førstekandidaten til Stortinget fra Nord-Trøndelag Frp.

Teigen mener det er en seier for Frp at til og med Bård Vegar Solhjell i SV annonserte at denne utopien er død.

- Innerst inne vet de på ytterste venstrefløy hvilke konsekvenser innvandring får for Norge. Men det har ikke alltid vært sånn, sa han.

Asylinstituttet

- Alle kulturer er ikke like mye verd. En kultur som kjønnslemlester jenter, som nekter kvinner å gå ut av hjemmet uten å være tildekket, som nekter de stemmerett og ytringsfrihet. Den har ingenting i Norge å gjøre, smalt det fra talerstolen.

Teigen mener asylinstituttet har spilt fullstendig fallitt.

- Da det ble opprettet var hele grunnlaget at det skulle avhjelpe i midlertidige kriser. Men vi står ikke i midlertidige kriser lengre. Syria, derimot, er en slik midlertidig krise. Det var et stabilt land som på et tidspunkt vil bli trygt igjen. Når tryggheten kommer tilbake til Syria, skal flyktningene hjem og bygge opp landet sitt, takket være Frp i regjering, sa han.

-Norge først

Deretter kom han innpå at Afrika skal vokse med over 500 millioner mennesker innen 2030.

- Er det virkelig meningen at vi skal ta imot og ta imot uansett hvor mange, uansett om de trenger beskyttelse eller ikke, og uansett hvilke konsekvenser det får for vårt eget land? Svaret må være nei. Vi er det eneste partiet som tar dette på alvor. Frp har stått i last og brast gjennom eggkasting, hylekor, rasismeanklager og det som verre er, fordi vi setter Norge først, og vil bevare det landet og det velferdssamfunnet som vi har, takket være generasjoner av hardtarbeidende folk.

Lysbakken eller Listhaug

Til slutt ga han et stikk til Ap og deres vedtak om å ta mot 10000 flyktninger til Norge.

- Vi så med egne øyne hvor ille det gikk. Over 31000 asylsøkere kom til Norge. Selv om det ikke alltid har vært populært, har vi alltid – uansett stått for en streng innvandringspolitikk, sa Teigen og fortsatte:

- Hver enkelt velger som går inn i valgboden bør spørre seg: Hvem vil du skal vokte Norges grenser, Audun Lysbakken eller Sylvi Listhaug? Jeg tror det er ingen tvil. Folk flest vil ha en streng innvandringspolitikk. Ikke nye hodeløse innvandringseksperiment.

Flere innstraminger

I det nye arbeidsprogrammet til Frp legges det opp til ytterligere innstramninger på norsk asylpolitikk. Før Teigen gikk på talerstolen var det duket for et innlegg fra asyl- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Hun roset Frp for å ha innført den strengeste asyl- og innvandringspolitikken vi noensinne har hatt. Til ellevill jubel i salen avsluttet hun innlegget ved å sitere den franske presidentkandidaten Marin Le Pen:

- Dersom du hater Norge, så lever inn passet ditt og kom deg ut av landet.