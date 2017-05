Disse Frp-vedtakene bør du vite om

Frykter at sesongen er over for Skjelbred

Nei til surrogati

Med 121 mot 103 stemmer sa landsmøte nei til å tillate surrogati. Dermed måtte blant andre Sør-Trøndelag Frp og Fpu tåle nederlag.

Partileder Siv Jensen var på flertallets side. Det samme var Sylvi Listhaug. Tidligere i år gikk Venstre inn for å tillate surrogati, men Frp fulgte altså ikke etter

Kommentar: Ja takk, begge deler

Forbyr omskjæring

Et klart flertall vedtok forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Landsstyret var i utgangspunktet delt i synet på saken, men redaksjonskomiteen samlet seg om et kompromissforslag som lørdag ettermiddag ble avvist av landsmøtet. Dermed fikk Sør-Trøndelag Frp sitt ønske oppfylt.

Nei til EU

For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU. Partiet åpner også for reforhandling i deler av EØS-avtalen.

Tillater dobbelt statsborgerskap

Mot stemmene til partileder Siv Jensen, Sylvi Listhaug og begge nestlederne gikk Frp inn for å tillate dobbelt statsborgerskap. Det samme har Venstre, SV, MDG, KrF og Høyre gjort. Dermed er det flertall på Stortinget for dette.

Kommunetvang

Sør-Trøndelags fylkesleder sa nei til tvang i kommunesammenslåinger. Men mindretallets forslag fikk ikke gjennomslag.

Nei til avvikling av Politidirektoratet

Med jevne 114 mot 112 stemmer sa landsmøtet nei til å avvikle Politidirektoratet.

Voteringen måtte gjøres to ganger fordi det var så jevnt, men til slutt kunne justisminister Per-Willy Amundsen puste lettet ut. Tidligere på dagen hadde han karakterisert forslaget som «særdeles uklokt».

Bort med eiendomsskatten

* Frp er enige om at eiendomsskatten forbys innen 2020. Fram til forbudet trer i kraft, skal man sette et tak slik at kommunene ikke får kreve mer enn 4 promille i eiendomsskatt i 2018, og ikke mer enn 2 promille i 2019.

I tillegg ble en rekke uttalelser og resolusjoner vedtatt. Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester, ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet, Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.

