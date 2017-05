- Fosen-tvang blir vanskelig

Solveig er glad for bare å være

Saken oppdateres.

- Jeg håper på et flertall for én kommune på Fosen. Men er skeptisk til bruken av tvang og tidspresset vi opplever på Fosen, sier Tormod Overland.

I tillegg til å være fylkesleder i Sør-Trøndelag, sitter han i kommunestyret i Rissa. Dermed står Overland midt i den store debatten om én storkommune.

Ubesvarte spørsmål

For drøye to uker siden presenterte NIVI utredningen hvor de anbefaler at Stortinget den 8.juni vedtar sammenslåing av hele Fosen. Det vil da skje med virkning fra 2022. I løpet av de nærmeste dagene skal alle sju kommunestyrer på Fosen sin mening.

- Jeg håper på flertall, men jeg tror det blir vanskelig å rekke det innen fristen. Det er ennå litt for mange ubesvarte spørsmål i saken. Hadde vi fått mer tid tror jeg det ville gått greit, sier han.

- Hva vil du stemme?

- Jeg har ikke bestemt meg. Det er flere fordeler med å få én kommune, og bli kvitt den udemokratiske, byråkratiske bastarden Fosen Regionråd, sier han.

Tre senter

Utvalget mener det skal være tre likeverdige sentere på Fosen: Ett i Nord-Fosen, ett i Bjugn-Ørland-regionen og ett i Indre Fosen. Det liker Overland.

- Tanken om at ordfører og rådmann kan rullere mellom sentrene er god. Etablering av tre kommunedelsutvalg kan sikre nok lokalpolitikere i de tre kommunedelene med nødvendig lokalkunnskap til å fatte gode beslutninger for innbyggerne, sier han.

Samferdsel

Den største utfordringen mener han er mangelen på en helhetlig samferdselsplan som binder de tre tyngdepunktene på Fosen sterkere sammen.

- Særlig med vekt på bedre kommunikasjon mellom Indre og Ytre Fosen. Realisering av Stjørnforbindelsen mellom Rissa og Ørland er avgjørende for å utvikle ett felles bo-, service- og arbeidsmarkedsområdet som omfatter hele Fosen, sier han.