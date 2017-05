MDG vil straffe Trump

Saken oppdateres.

Talsperson og partiets eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson var blant dem som støttet vedtaket, selv om han ikke var helt enig i ordbruken.

– Jeg vil vel heller kalle det en klimatoll. Verden har inngått en nesten altomfattende avtale for å få bukt med klimaproblemene, men så signaliserer et land, for eksempel USA, at de vurderer å trekke seg ut av dette. Det bør få konsekvenser, sa Hansson til delegatene på landsmøtet i Lillehammer fredag.

Forslaget delte programkomiteen, der et mindretall ønsket å stryke punktet helt. Andre ønsket å endre punktet.

– Straffeavgift fører til feil fokus. Løftene i Parisavtalen er ikke nok, og vi trenger å gå videre med klimamålene. For å gjøre det, trenger vi et samarbeidsklima internasjonalt. Jeg er redd for at en straffeavgift vil forsure dette forholdet. Det vil ikke skremme noen, og det vil ikke føre til noe som helst, sa programkomité-nestleder Bente Aina Ingebrigtsen.

Hansson kunne imidlertid berolige de som er bekymret for konsekvensene av et slikt vedtak.

– Utrede er et utrolig deilig ord for oss politikere. Det gir deg muligheten til å finne svar på vanskelige spørsmål, uten at du forplikter deg til noe, sa han, til latter i salen.