Frp vil ha full kroppsundersøkelse av jenter i skolen

– Det kan virke avskrekkende, sier partiets stortingskandidat Silje Hjemdal til NTB.

Hun mener det er på tide å få en ordentlig debatt om omskjæring.

– Det skjer de mest groteske ting med norske barn i dag, hevder hun og sier partiet vil legge fram et forslag om dette til høsten.

– I dag er det mange familier som gjemmer seg bak at slike undersøkelser ikke er obligatoriske, sier Hjemdal.

I februar i fjor lovet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug å sette temaet høyere på dagsordenen. Men siden har det blitt stille om saken.

På samme tid ble det kjent at kjønnslemlestelse et økende problem verden over, trass i oppmerksomheten som fenomenet har fått særlig det siste tiåret. Ifølge UNICEF økte tallet på kjønnslemlestede med 70 millioner fra 2014 til 2016. Økningen skyldes først og fremst befolkningsvekst og at flere land nå rapporterer inn data til UNICEF.

I land som Egypt, Somalia og Guinea er kjønnslemlestelse fortsatt svært utbredt. Der får mer enn ni av ti jenter genitaliene sine skåret vekk.