Dette diskuterte Børge Brende med PR-sjefen før han tvitret Trump-kritikk

Saken oppdateres.

«Ved å ikke velge side, tar man også et valg. Trump MÅ ta oppgjøret med rasistiske krefter. Tanken om et hvitt overherredømme er frastøtende,» skrev Brende på Twitter onsdag morgen.

Bakgrunnen er den amerikanske presidentens respons på volden som skjedde under en samling i Charlottesville lørdag. Nynazister, rasister og høyreekstreme, samt folk som protesterte mot disse, samlet seg der.

- Det som mange har reagert sterkt på i går og i natt, er at Trump har ordlagt seg slik at man kan oppfatte at det er to parter som har ansvar for det som skjedde. Det er én part som har ansvaret her, og det er nynazistene, ekstremistene og rasistene som marsjerte i gatene, sier Brende.

- Skal du gjøre noe mer enn å tvitre i denne saken?

- For å nå frem i Washington i disse dager finnes det ikke noe mer effektivt enn å tvitre, stemmer ikke det? spøker Brende, og fortsetter:

- Det jeg sa på Twitter, og som jeg nå gjentar i norske medier, har nok den amerikanske ambassaden i Oslo fått med seg. Det blir sikkert rapportert til Washington. Og så vil vi selvsagt ta opp akkurat dette i våre samtaler med representanter fra USA. Jeg håper jo dog at det i løpet av dagen i dag – de har jo ikke stått opp i Washington DC ennå – kommer en klargjøring fra Trump sin side, sier Brende.

- For meg, i min jobb, er det en høy terskel for å skrive en tweet som kommer med kritikk av USAs president. Det er en høy terskel i Utenriksdepartementet for slik, sier Brende.

- Hvor mange kommunikasjonsrådgivere godkjente tweeten?

- Den skrev jeg selv, i dag tidlig her i Trondheim. Og så viste jeg den til kommunikasjonssjefen som er med meg her før jeg sendte den. Det ble en liten diskusjon på om jeg skulle ha ett av ordene i store bokstaver, slik jeg selv foreslo. Men konklusjonen ble at jeg sendte det slik. Så det var hele den prosessen. Noen ganger må man ta et valg, smiler Brende.