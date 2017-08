- Innvandring blir viktigste sak de neste fire årene

- Lastebil mistet last over autovernet

1. Den viktigste politiske seieren de siste fire år?

- Vi har innført den strengeste innvandringspolitikken noensinne, som har ført til den laveste asylstrømmen noen gang. Det betyr at Frp har kontroll på grensene og innvandringen. Det er uhyre viktig om vi skal ta vare på den norske velferdsmodellen og sikre våre verdier i fremtiden.

2 . Den viktigste saken neste fire år?

- Det er mange viktige saker, og jeg kunne tenkt meg bedre og tryggere veier og gullstandard i eldreomsorgen. Det vil imidlertid ikke være mulig om vi ikke har kontroll med innvandringen til Norge. Allerede i fjor kostet ikke-vestlig innvandring Norge 43 milliarder kroner. Hvis vi ikke setter bremsene på, og lykkes bedre med integreringen, vil det ikke være råd til å satse ordentlig på de nødvendige velferdssatsingene de kommende årene. Det er min desidert viktigste sak for å bevare det samfunnet som har gitt meg alle muligheter og de viktige verdiene i samfunnet vårt.

3. Ditt politiske forbilde?

Min bror er mitt politiske forbilde. Det var han som introduserte meg for politikken. Han hadde alltid en ærlig og tydelig stil, hvor han sa det han mente selv om det ikke var politisk korrekt. Han er intelligent og var en glitrende politiker for Frp helt til han bestemte seg for å bli rådmann.

4. Hvem frykter du mest av konkurrentene i politikken?

Hvorfor skal jeg frykte noen?

5. Din største politiske nedtur?

Jeg har ikke hatt noen politiske nedturer.

6. Er det noe du vil forby?

- Burka, niqab og barnehijab har ingenting i Norge å gjøre. Det er kvinneundertrykkende plagg som vi burde forby.

7. Hva er det verste/beste med å være folkevalgt?

- Det beste er å kunne påvirke samfunnet i retningen Norge trenger. Det verste er trusler, hets og det å få drit når man er ute på byen for å ta seg en pils.

Espens favoritter

Bok: Thank You for Smoking.

Artist/band: Johnny Cash.

Serie: Mad Men.

Film: Black Hawk Down.

Reisemål: Sørstatene i USA.

Mat: Norsk husmannskost.

Drikke: Dahls.

Trønder: Hans Rotmo.