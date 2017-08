- Frp feilinformerer om Aps eldrepolitikk

Northug drar til Sverige for å finne OL-formen

«Her har vi samlet noe av det som skiller Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Ta testen for å finne ut hvilket parti du er mest enig med,» skriver Frp i sin valgomat.

Og det er på det rene at Ap og Frp har ulike syn når det gjelder for eksempel skattepolitikk og foreldrepermisjon. Men på noen punkter reagerer Aps toppkandidat Ingvild Kjerkol fra Nord-Trøndelag på lite korrekt gjengivelse av hennes eget partis standpunkter.

Uenige om bestemor?

Frp hevder for eksempel at Ap er uenige i følgende påstand: «Bestemor skal få like god omsorg uansett hvilket postnummer hun har».

- Det stemmer ikke i det hele tatt. Her har Frp dessuten helt feil medisin. Skandaleprosjektet deres med kommuner som fikk være med i forsøksordning for statlig finansiering av eldreomsorgen, var en veldig dårlig deal. Kommune etter kommune datt av, sier Kjerkol.

Over halvparten av kommunene som skulle være med i forsøksordningen, trakk seg, meldte NTB i fjor.

- Eldreomsorg er Frps viktigste sak, og så klarer de ikke å levere på det i det hele tatt, sier Kjerkol.

- Symbolpolitikk

Frp hever også at Ap er uenig i påstanden: «Alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass».

- Vi er selvsagt enige i at alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass. Den lovfestede rettigheten som de sikkert sikter til, er symbolpolitikk på sitt verste og holder ikke vann. Man kan ikke gi en slik rett, kommunene har ulike behov og det må være individuelle vurderinger i hver sak, sier Kjerkol.

Da regjeringen gikk inn for å lovfeste retten, gjorde Helse- og omsorgsdepartementet det klart at de mener retten allerede eksisterer.

Hun synes ikke noe om Frps valgomat, men sier samtidig:

- Jeg tror folk i Norge er kloke: Hvis de trenger valgomater for å få hjelp til å bestemme seg, så bruker de nok mer uhilda valgomater enn Frp sine. Vi i Ap prøver å fortelle hva vi vil gjøre med eldreomsorgen fremfor slik feilinformasjon, sier Kjerkol.

Frp: - Bare tull

Espen Teigen, Frps førstekandidat i Nord-Trøndelag, holder fast på at påstandene i valgomaten stemmer.

Om bestemor-påstanden sier han:

- Ap ønsker er at hver enkelt kommune skal variere i kvalitet ut ifra kommunens økonomi. Vi ønsker statlig stykkpris slik at alle får samme kvalitet. I Ap prioritere de kunst og kultur fremfor en god eldreomsorg, sier Teigen.

Om retten til sykehjemsplass sier han:

- Jeg mener det er bare tull fra Ap at man ikke kan lovfeste dette, og det har vi gjort. Da har de eldre krav, og ingen kommuner kan snike seg unna det å gi sykehjemsplass til dem som trenger det, sier Teigen.

Han mener det er «forkastelig og frekt» av Ap å ville fjerne den statlige finansieringen av eldreomsorgen, som ifølge Teigen har gitt prøvekommune Stjørdal 100 millioner ekstra.

