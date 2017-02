Høyt sykefravær i Bjugn

Saken oppdateres.

Ifølge Fosna-Folket har sykefraværet i Bjugn kommune vært 12, 8 prosent i 2016. Dette er en betydelig stigning, fra 9,7 prosent året før. Særlig i helsesektoren skal fraværet ha steget.

Dette ble tema for et brev fra Høyres representant Einar Aaland til Bjugns ordfører Ogne Undertun (Ap) nylig:

«Vi har skyhøye sykmeldinger, dette har vi tatt opp som bekymring mange ganger. Vi vet om flere ansatte som har sagt opp frivillig på grunn av situasjonen vi har pådratt oss», skrev Aaland.

I sitt svar skriver ordføreren at kommunen arbeider med å få ned fraværet. Undertun mener imidlertid ikke at arbeidspress skal være årsak til at ansatte forlater jobbene sine.

- Det er nærliggende å tro at nedbemanning i fjor kan være en årsak til økt fravær, men vi har ikke fått meldinger om at ansatte slutter på grunn av for høyt arbeidspress. Vi er heller ikke kjent med at ansatte har sagt opp frivillig på grunn av situasjonen, skriver Undertun, ifølge Fosna-Folket.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter