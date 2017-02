To personbilder kolliderte

Politiet i Sør-Trøndelag skriver på Twitter klokken 08.15 at det har vært et trafikkuhell på Støren i morgentimene. Nødetatene ble sendt til stedet. Ingen skal ha pådratt seg skader, og politiet gjennomførte avhør for å fastslå hva som skjedde da de to personbilene kolliderte.

Ifølge en ny Twitter-melding kan ulykken ha oppstått som følge av at den ene sjåføren ikke overholdt vikeplikten. Politiet oppretter sak på forholdet.