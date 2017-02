Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte like etter klokken 12.15 om en utforkjøring ved Herfjord i Åfjord kommune.

Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk, og det var forbipasserende som transporterte vedkommende.

Operasjonssentralen til politiet opplyser videre at den kvinnelige føreren har fortalt at utforkjøringen skjedde da hun hadde bremset for en hund som kom ut i veien.