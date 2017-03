Selbu vil ha bedre internett

- Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. Selbu kommune har i dag et bredbåndsnett levert av Neanett AS, som dekker store deler av bygda, men har varierende stabilitet og kapasitet. Selbu kommune har gjennom sin økende satsing på befolkningsvekst et klart ønske om å sørge for at det etableres et framtidsrettet, stabilt bredbåndsnett med god kapasitet i hele bygda, sier ordfører Ole Morten Balstad til Nearadio.no .

Selbu ønsker å bygge ut fibernettet. For å få til det søker kommunnen tilskudd bredbåndstøtteordningen, som er finansiert over statsbudsjettet og skal gi midler til slik utbygging. I søknaden ønsker Selbu kommune å prioritere områdene ved Selbustrand, Tømra og Solem, skriver Nearadio .