Båt kantret i Hemne

Ifølge Avisa Sør-Trøndelag skal båten ha kantret natt til tirsdag. Ingen er meldt skadd.

- Vi har fått bekreftet at ingen var ombord da båten kantret, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.

Et bilde viser at båten ligger helt inntil kaia på Kyrksæterøra, delvis under vannet. Politiet kommer til å undersøke stedet i løpet av tirsdagen. Årsaken til hendelsen er ukjent.

- Politiet vil, nå når vi vet at det ikke var folk ombord, ha fokus på eventuell forurensning, så vil rederiet ta seg av berginga, sier operasjonsleder Engen til Avisa Sør-Trøndelag .