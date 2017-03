Dømt etter fyllekjøring

Promillemålingen skjedde etter at mannen kjørte bilen sin inn i autovernet ved Tømmerdalsvatnet i Leksvik kommune i februar. Ifølge Fosna-Folket er sjåføren i Inntrøndelag tingrett dømt til fengsel i 26 dager for forholdet. Kjøringen koster mannen 40 000 kroner i bot, og han er fratatt førerkortet i to og et halvt år.

I sammenstøtet pådro sjåføren seg en hjernerystelse. Det var gått tre timer da promillen ble fastslått til 1,8 ved blodprøve, skriver Fosna-Folket . Sjåføren tilsto i retten.