Trafikkkulykke på E6

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag opplyste om ulykken i en Twitter-melding klokken 16.48 søndag.

Politiet opplyser at det skal ha skjedd rundt fem kilometer sør for Fagerhaug.

Klokken 17.04 opplyser politiet at det er to kjøretøy involvert, men at det kun er snakk om materielle skader på bilene.

Operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt sier at bilene har kommet fra hver sin retning, men at de ikke vet mer om årsaken til ulykken.

Letnes sier at den ene bilen ikke er kjørbar, og mens det foregår bilberging driver politiet med manuell trafikkdirigering på stedet.

- Det er stor trafikk, men vi har ett felt åpent, sier Letnes til Adresseavisen like før klokken 17.30.