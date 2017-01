Slik lager du middag for to personer i syv dager til under 300 kroner

Saken oppdateres.

Denne saken ble først publisert i 2015.

Arman Vestad i Nav har satt sammen en egen meny for deg som ønsker å spare penger. Hvis du følger disse oppskriftene skal det være mulig å bruke under 300 kroner for middag i en uke til to personer.

Her kan du lese mer om Arman Vestad sine metoder for å spare penger og få kontroll på egen økonomi.

Mandag: Fiskegrateng (26 kroner)

Fiskegrateng fra Firstprice, kok opp poteter og en halv brokkoli

Tirsdag: Tomatsuppe (26 kroner)

Kok makaroni og 3 egg

Finhakk 1 mellomstor løk

Ha 3 ss olje i en kasserolle og fres løken til den blir myk (ca. 2 min)

Tilsett 2 bokser hakket tomat

Ha oppi 1–2 terning buljong og ca. 6,5 dl vann

La småkoke i ca. 10 minutter

Smak til med ønsket krydder, som salt, pepper, timian eller basilikum

Hvis du ønsker en jevnere suppe kan du bruke stavmikser oppi gryta

Server med brød, kokt egg og makaroni

Onsdag: Pasta med parmesan (33,50 kroner)

Stek kjøttdeig

Lag kjøttsaus av hermetiske tomater og løk (som med tomatsuppe, men nå med langt mindre vann)

Bland alt i en gryte

Kok opp makaroni

Strø parmesan over maten

Torsdag: Laks (52,50 kroner)

Tre lakseskiver i ildfast form i ovn

Kok opp potet og resten av brokkolien fra mandag

Server med rømme

Fredag: Taco (47 kroner)

Stek kjøttdeig og bland inn tacokrydder.

Kutt alle grønnsaker (løk, tomat, agurk, salat)

Serveres med rømme, mais, tacosaus fra Kit og tacoskjell

Lørdag: Chili con carne (55 kroner)

Kutt opp løk, hvitløk og gulrot på forhånd. Kutt løken i små biter, og gulroten i smale skiver. Bruk gjerne ostehøvel til gulroten.

Kok opp villris, følg anvisning på pakken (2 poser)

Ha margarin eller olje i en varm gryte (eller stekepanne). Vent til margarinen slutter å bruse, og brun kyllingkjøttdeig sammen med løk og hvitløk

Hell over de tomatene du kjøpte og la det surre i 3–4 minutter. Senk temperaturen til under halv.

Bland inn chilibønner, gulrot og krydder (salt, pepper, chilipulver og spisskummen). I stedet for fersk chili kan du bruke chilipulver. Det anbefaler jeg at du kjøper. Det har du lenge. La det koke et par minutter og smak til med salt.

Ta over all ris opp i gryteretten og rør godt. La det stå på svak varme i 5 minutter.

Spis gjerne med to brødskiver (grovt brød)

Lag en liten salat med salatblader, tomat, agurk og mais.

Dersom du ikke har gryte, kan du brune kyllingkjøttdeigen i stekepanne, og etter hvert som du skal ha over risen, kan du ta alt over i en kasserolle.

Søndag: Grønnsaksuppe med grovbrød (26 kroner)

Skrell grønnsaker og del dem i små terninger. 4 gulrøtter, noen poteter, en halv kålrabi og en purreløk

Kok opp vann og salt. Ha i grønnsakene og kok i noen minutter til de er møre.

Tilsett kyllingstrimler når grønnsakene nesten er kokt.

Smak til med buljong og eventuelt litt salt og pepper. Ha gjerne litt hakket persille over suppen ved servering.

Server gjerne med brød eller flatbrød.

I tillegg bør du ha et salathode i løpet av uke. Romanosalat koster 18 kroner for 350 gram

Kilde: Oppskriftene er satt sammen av Arman Vestad med inspirasjon fra Matprat og «Fra boller til Burritos»