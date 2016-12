Lensmann på oppdrag kolliderte på glatta

Saken oppdateres.

Det forteller lensmann Finn Skårsmoen i Oppdal til lokalavisa Oppdalingen .

Onsdag klokken 10.14 meldte politiet i Trøndelag på Twitter at det har vært et trafikkuhell i industriområdet i Oppdal mellom to biler. Ingen ble skadd, men kjøretøyene fikk skader. Det var svært glatt på stedet og Vegtrafikksentralen ble varslet om behov for strøing.

Den ene av de to involverte bilene var en sivil politibil med lensmann Skårsmoen bak rattet. Han forteller til Opdalingen at det var umulig å stoppe da han kom kjørende ut på Kåsenvegen.

- Da jeg tråkket på bremsen skled jeg bare. Det var brekk mot brekk. Det ble heldigvis ingen personskader, sier Skårsmoen, som råder folk til å kjøre forsiktig.

Avisen skriver videre at det ble opprettet sak etter hendelsen.