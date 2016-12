Fant skjelett på Støren

Saken oppdateres.

Da elektrikere skulle legge nytt elektrisk opplegg i Støren kirke nylig, fant de to skjelett under kirkegolvet, skriver Trønderbladet .

De ansatte visste fra før at det lå to skjelett under kirkegolvet, men var ukjent med at det var ytterligere to - de som håndverkerne oppdaget, ifølge lokalavisen.

Kirkeverge Eli Ødegård sier funnet var en stor overraskelse.

- Vi vet ikke hvor gamle skjelettene er, men de er trolig lagt der uten å være begravet. De kan være fra den forrige kirka, men det hersker litt tvil om hvor den sto nøyaktig. Skjelettene er av voksne mennesker, og ble nå registrert, men får ellers ligge i fred, sier Ødegård til avisen.

Det er tørt mellom tregolvet og bakken under Støren kirke, og Ødegård opplyser til lokalavisen at det er gode forhold for å bevare gammelt materiale. Under restaureringa høsten 2016 ble det også funnet ei avis fra 1893 og en enda eldre bibel.