Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Trøndelag fikk melding om at den kommunale Føldalsvegen i Rissa er stengt for trafikk fordi massene fra et stein- og jordras sperrer vegen.

Raset er om lag 20 meter bredt og 50-60 meter langt. Teknisk etat i Rissa har sperret veien, og en geolog skal undersøke raset mandag.

Politiet er søndag kveld i ferd med å orientere beboere som bor i nærheten av raset.