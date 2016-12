Veien åpnes i løpet av kvelden

Saken oppdateres.

Et stein- og jordskred førte til at den kommunale Føldalsvegen i Rissa ble stengt for trafikk like før klokka 22.00 på 1. juledag. Ingen ble tatt av skredet.

- Jeg var på befaring i går kveld, og skredet er cirka 20-30 meter bredt og cirka 80 meter langt. Det har gått over begge kjørefeltene, sa enhetsleder Ivar Asbjørn Fallmyr ved kommunalteknikk i Rissa kommune til Adresseavisen mandag morgen.

Mandag ettermiddag sier Fallmyr at de har kontroll på massene, og at veien åpnes så snart de siste massene er ryddet unna.

- Vi har kontroll på rasstedet, og en geotekniker har undersøkt forholdene. Det er ikke frykt for nye ras, og veien kan åpnes slik at de som er isolert kan komme seg til og fra husene sine. Det er nokså bløtt i området, men vi har ryddet veien og gjort litt sikringsarbeid slik at det ikke skal rase mer ut på veibanen, sier Fallmyr til adressa.no mandag ettermiddag.

Våget ikke å rydde veien

Mens befaringen pågikk søndag raste det i massene, og det ble besluttet at man ikke skulle gjøre noe rydding av veien.

- Vi hadde bedt om en hjullaster, men han brukte vi til å sperre veien i stedet. Vi våget ikke å fortsette, sier Fallmyr.

Skredet har gått i enden av en kommunal vei, og det er fire boliger som er isolert. Det er tre av boligene som er bebodd.

- Det var den ene husstanden som oppdaget dette. De var på vei hjem fra et juleselskap, sier han.

Tre husstander isolert

I 12-tida mandag er det planlagt at en geotekniker fra Multiconsult skal ankomme skredstedet.

- De tre husstandene er helt isolert med tanke på biltrafikk, sier Fallmyr.

Han tror det blir aktuelt å borre i området. Det er mye tung skredmasse som ligger i terrenget.

- Vi får inn en lokalkjent geotekniker og åpner ikke veien før det er helt trygt, fastslår Fallmyr.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .