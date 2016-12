- Jeg håper de som har tatt det, ikke oppbevarer det i huset

Saken oppdateres.

Det var et trist syn som møtte butikksjef Else Therese Eikemo ved Europris på Sveberg i Malvik 2. juledag. Containeren som inneholdt alt av fyrverkeri var omtrent tom. Noen har brutt opp låsen.

- Det er veldig kjedelig. Det har skjedd tidligere, sier hun til Adresseavisen.

- To paller

Det samme skjedde i 2013 . Da klippet også noen låsen og forsynte seg med fyrverkeri fra containeren som står utenfor butikken.

- Vi håper jo at det skal få stå i fred, men det skjedde ikke denne gangen. Det var to store paller med fyrverkeri. Det er snakk om såpass store mengder at det ikke er lov å ha det innendørs, sier Eikemo.

- Jeg håper de som har tatt fyrverkeriet, ikke tar det inn i huset, sier hun.

Spor i snøen

Det er bilspor og fotspor i snøen, og Eikemo mistenker at det kan ha vært både flere biler og tyver involvert i hendelsen.

Hun fikk melding om tyveriet cirka klokka 12.30 mandag ettermiddag.

- Det var han som selger fyrverkeri ved siden av meg på Malviksenteret som så at det manglet lås og at containteren var tom, sier hun.

Politiet er varslet og saken vil bli anmeldt.

- Det blir ikke noe salg av fyrverkeri fra Europris dessverre, sier Eikemo oppgitt.

