Køen ved Ler er oppløst

Saken oppdateres.

To biler på vei i hver sin retning, var involvert i et uhell på E6 ved Ler rett før klokken 17 i kveld.

Den ene bilen kom over i motgående kjørebane og forårsaket uhellet.

- Blien som kom nordfra kom for langt over i det andre kjørefeltet. Dermed sneiet den bilen som kom i mot, sier politibetjent, Svein Erik Vognhild, som er på stedet.

De involverte har blitt sjekket av helsepersonell på stedet, og det er ingen personskade.

- Heldigvis er ingen skadet, til tross for at den ene bilen står i grøfta her. I den ene bilen satt et par og et lite barn. I den andre en tenåring og moren, sier han.

@politiOpsSTPD Ikke personskade, manuell dirigering på stedet, — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) December 27, 2016

Bergningsbilen har ryddet opp på E6 ved Ler og trafikken flyter nå som normalt.