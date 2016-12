«Det vil ta tid før dere klarer å innrømme at dere har en sønn som er homo.»

Saken oppdateres.

I 1999 gikk Jon Reidar Øyan sisteåret på idrettslinja på Orkdal videregående skole. I flere år hadde han skjønt at han var homofil, uten å tørre å si noe til foreldrene.

Til slutt skrev han et seks sider langt brev, som det tok seks uker å fullføre. «Føler meg mislykket. Jeg gråter for meg selv, men også på deres vegne», står det på en av sidene som 19-åringen skrev til foreldrene. Du kan lese hele brevet nederst i artikkelen.

På første juledag i år valgte Øyan å dele hele brevet på sin Facebook-side. Siden da har 1500 mennesker klikket liker på innlegget. Dagbladet omtalte også brevet på tirsdag.

- Responsen har vært overveldende og utrolig hyggelig, sier Øyan til Adresseavisen.

Lå i safen

Under årets julefeiring hjemme hos foreldrene i Snillfjord ble brevet et tema.

- Foreldrene mine har hatt det liggende i en safe i alle disse årene. Pappa hentet det frem, og vi leste det alle tre, og lo, grein og pratet.

De var enige om at brevet kanskje kunne bety noe for flere, og Øyan bestemte seg for å publisere det på Facebook.

- Ut fra alle reaksjonene som har kommet tenker jeg at det var riktig, sier Øyan.

Støttespillere

Han tror ikke det fins ett råd som passer for alle som ønsker å komme ut av skapet.

- Det er så individuelt. Gjør det på dine premisser, når du er klar for det. For mange tror jeg det kan være lurt å fortelle det til venner før man snakker med foreldrene. Dersom du ikke føler du har noen du kan snakke med, så kan organisasjoner som Fri eller Skeiv Ungdom være en viktig støttespiller.

Brevet

«Kanskje klarer dere å akseptere det etter hvert? Håper det. For selv om jeg «dessverre» liker gutter bedre enn jenter, er jeg akkurat den samme gutten som dere ble kjent med før dette brevet» skrev Øyan i brevet.

Frykten for reaksjonene gjorde at han ikke turte å overlevere det personlig.

Under et helgebesøk hjemme hos foreldrene valgte han å legge igjen brevet på kjøkkenbordet, før han dro tilbake til hybelen i Orkanger. På skolen fortalte han til vennene at han nå hadde levert brevet. Til læreren sa han at det hadde skjedd noe på hjemmebane, og at han derfor måtte få ha på mobiltelefonen i timen. I starten av andre skoletime ringte mamma Mary.

- Klassekameratene snudde seg mot meg. Jeg løp ut på gangen, og skjønte at dette kommer til å gå bra, forteller Øyan i dag.

Stolt mor

Mary Øyan husker fortsatt dagen godt, og sier at hun og mannen Jan aldri var i tvil om at de ville støtte sønnen.

- Jeg må likevel innrømme at jeg ble redd for hvordan han skulle få det, redd for at det skulle bli vanskelig for han. Og så var jeg lei meg for at han ikke hadde sagt noe tidligere, slik at vi kunne hjulpet han når han hadde det vanskelig. Men jeg har jo skjønt at dette var noe han måtte gjennom selv, før han kunne komme til oss med det, sier hun.

Hun har et enkelt råd til andre foreldre som opplever at barna står frem som homofile:

- De må slå ring om dem, og hjelpe dem. Det er det foreldre gjør. Man er glad i ungene sine uansett.

Her er brevet Jon Reidar Øyan skrev til foreldrene sine i 1999: