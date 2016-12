Ulovlig fyrverkeri på Brekstad

Saken oppdateres.

Fyrverkeriet skal ha blitt sendt opp fra en barnehage, men politiet presiserer at det ikke var i regi av barnehagen. På Twitter skriver politiet at de har vært på stedet og funnet rester etter fyrverkeri og minner om at det i utgangspunktet er forbudt å sende opp fyrverkeri.

Unntaket fra forbudet er nyttårsaften mellom klokka 18 og 02 dersom ikke kommunen har bestemt andre regler. Politiets operasjonssentral i Sør-Trøndelag ber folk vise hensyn.