Dyrere diesel, FM-nettet slukkes, jernbanereform og kommunesammenslåing

Dette er noen av endringene som møter deg i 2017.

8. februar slukkes FM-nettet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Allerede 11. januar er det slutt på FM-sendingene i Nordland. Skal du fortsatt høre på mer enn bare lokalradio, må du ha anskaffet deg en DAB-radio. FM-nettet slukkes gradvis over hele landet i løpet av året.

Fra 1. januar er Den norske kirke en fristilt folkekirke, som må lønne sine egne prester. Staten vil gi et rammetilskudd som kirken selv disponerer. Kommunene har solgt unna presteboliger. Heretter må prester, som til nå har bodd i kommunal bolig, ut på det private boligmarked, kanskje for første gang.

Færre kommuner

I løpet av kommende år blir det færre kommuner. Først ute er Stokke, Andebu og Sandefjord som blir én kommune idet nyttårsrakettene lyser på himmelen. Da hever nok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) champagneglasset til en aldri så liten skål. Norge består i dag av 428 kommuner, og slik det ser ut i dag kan vi ende opp med 381 innen 2017 er omme.

Det skjer store endringer med hensyn til jernbanedriften. 1. januar etableres det nye Jernbanedirektoratet. Samferdselsdepartementet overtar det nye selskapet Salg og Billettering, og det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen, Bane Nor SF, blir operativt.

Staten vil løfte ut persontogmateriellet fra NSB og etablere et eget aksjeselskap, heleid av Samferdselsdepartementet. Selskapet får ansvar for å stille materiell til rådighet for togselskapene, som har kontrakt med jernbanedirektoratet om å drifte ulike trafikkpakker på jernbanenettet. Selskapet skal tilby kjernetjenester samt enkelte tilleggstjenester knyttet til eldre materiell. Hvilke tjenester selskapet skal tilby, må konkretiseres i forbindelse med etableringen av selskapet. Materiellkostnadene skal dekkes gjennom togselskapenes leie av materiell.

Dyrere å tanke bilen

Den mye omtalte bilpakken i statsbudsjettet fører til at fra nyttår øker dieselavgiften med 35 øre literen og bensin med 15 øre literen. Men det stopper ikke der. For å berge bilpakken, inngikk Regjeringen en avtale om at alt drivstoff som omsettes fra 2020, skal ha 20 prosents innblanding av biodrivstoff. Norsk Petroleumsinstitutt har regnet ut at regningen blir på 3,3 milliarder kroner.

Tidligere ble det gjennom en kongelig resolusjon åpnet for at kommunene kunne vedta parkeringsavgift for elbiler, på lik linje med øvrige biler. Bystyret i Trondheim har bestemt at fra 1. januar må elbiler betale for parkering, men de skal kunne lade gratis der det er mulig. Trondheim Parkering har beregnet at kommunen vil ta inn om lag 2,5 millioner kroner i p-avgift fra utslippsfrie biler kommende år. Parkeringsbøtene dobles i Trondheim i 2017. Står du parkert for lenge, eller dropper betalingen, øker kontrollavgiften fra dagens 300 kroner til 600 kroner fra nyttår. Ulovlig parkering på fortau, ved fotgjengerfelt og handikapplass medfører et gebyr på 900 kroner, mens det i dag er på 500 kroner.

Men årsavgiften på bilen går ned neste år. Den reduseres fra 3185 kroner til 2820 kroner. På enkelte bilmodeller blir det lov å sette på små registreringsskilt.

Tobakk og brennevin

Avgiftene på tobakksvarer øker med fem prosent, spritavgiften med 3,85 kroner. 50 gram snus blir 3,13 kroner dyrere.

Mange banker setter opp renten på boliglån neste år. Flere banker vil ta en tikrone i gebyr for kontantuttak i minibank og 40 kroner i utlandet.

De som tjener mellom 400 000 og 500 000 kroner, vil få nesten en tusenlapp i skattelette. Tjener du over millionen, er skatteletten 2400 kroner. Den som tjener under 150 000 kroner, få en skattelette på 200 kroner.

Fra nyttår innføres aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. Den nye statsborgerloven trer i kraft og krever bestått prøve i samfunnskunnskap og norskkunnskaper for nye statsborgere.

Flere sykehjemsplasser

I Trondheim tilføres eldreomsorgen 85 nye stillinger i 2017. Det blir 80 flere heldøgns omsorgsplasser ved sykehjem og omsorgsboliger, når Persaunet og Kattem åpner neste år. SFO-prisen øker med 2,5 prosent, tilsvarende forventet lønns- og prisstigning. Barnehagekontingenten øker med 75 kroner for én måned. Kontingenten til kulturskolen øker med 95 kroner til 3690 kroner.

Økningen i avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing for en gjennomsnittsfamilie i Trondheim øker med 500 kroner. Eiendomsskatten øker minimalt. En familie som bor på 150 m² må betale 115 kroner mer neste år.

Idretten i Trondheim tilgodeses med noen millioner kroner ekstra i 2017. Bl.a. settes det av 35 millioner kroner til bygging av permanent hall på Leangen, som skal erstatte plasthallen. Det settes av 96 millioner kroner til utbygging av Lade idrettspark i årene 2017 – 2019.