Gunn Røstad har fått ny jobb

Røstad har fått jobb i Hitra kommune.

- Jeg er ydmyk og spent, og gleder meg veldig til å starte i ny jobb, sier Røstad til lokalavisa Hitra-Frøya.

Hun ble ansatt i jobben tidligere i høst, og har sin første arbeidsdag på rådhuset på Hitra 2. januar.

Kritikkverdige forhold

Det var i slutten av august Røstad gikk av som øverste sjef for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Bakgrunnen var blant annet en rapport som ble lagt frem før sommeren som fortalte om kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet i fagstaben for oppvekst og utdanning. Et eksternt firma la frem en rapport som viste at ansatte opplevde arbeidsmiljøet som utrygt, og rapporten konkluderte med at ledelsen hadde brutt arbeidsmiljøloven.

- Det er ikke slik vi ønsker at arbeidsmiljøet i Trondheim kommune skal være, uttalte rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden i juni, og varslet samtidig at dette ble tatt på alvor. To måneder senere varslet Røstad sin avgang:

- Jeg ønsker å bidra til å skape ro i organisasjonen, og mener at jeg gjør det best ved å fratre stillingen og overlate veien til andre. Dette er en vanskelig sak, og en sak hvor jeg ser det er mest hensiktsmessig at andre bidrar videre i arbeidet fremover, uttalte Røstad til Adresseavisen.

- Måtte ut av jobben

I intervjuet med Hitra-Frøya sier hun dette om støyen rundt sin avgang:

- Situasjonen jeg sto i har vært veldig uvant og ny for meg, men som toppleder i en kommune er man helt avhengig av intern og ekstern tillit. Med de medieoppslagene som var så tok jeg den beslutning at jeg måtte ut av jobben og overlate den til andre.

Røstad bor på Ørlandet, og har nå skaffet seg en leilighet på Fillan. Til lokalavisa innrømmer hun at det blir kontrastfylt og en stor overgang å begynne i jobben i Hitra kommune.

- Slik jeg ser det, skal det bli en like spennende og interessant jobb som den jeg forlot. Man kommer tettere på både internt i organisasjonen, befolkningen og politikken i mindre kommuner, sier Røstad til Hitra-Frøya.