Slik blir ferieåret 2017

Saken oppdateres.

I Norge har vi ti bevegelige helligdager, som kan falle på hverdager i løpet av et år. I 2016 hadde vi syv slike «ekstra» fridager. I 2017 blir det nesten full uttelling.

Her er fridagene i 2017:

Påske: Skjærtorsdag 13. april, langfredag 14. april og 2. påskedag 17. april.

Arbeidernes dag 1. mai er på en mandag

Nasjonaldagen 17. mai er på en onsdag

Kristi himmelfartsdag blir torsdag 25. mai.

2. pinsedag kommer mandag 5. juni.

Julaften faller på en søndag, slik at 1. og 2. juledag begge blir ekstra fridager.

Til sammen blir det altså ni «ekstra» fridager i 2017. Den som lever i 2018 får imidlertid oppleve full pott med ti slike fridager.

Ikke alle jubler

Men det er ikke alle som jubler hemningsløst over flere fridager. Like før jul gikk Marianne Danielsen fra Engasjert byrå ut i Adresseavisen for å løfte begrepet «arbeidsgivers jul». Dette fordi det i år ble en ekstra lang periode i romjula med vanlige arbeidsdager. Hun mente folk burde møte på jobb med glede i romjula.

- Jeg har fått mange støttende kommentarer og tilsendt bilder av tomme kontorpulter fra romjulen. Dette kommer fra andre ledere og arbeidsgivere som også føler vi har litt å gå på, forteller Danielsen.

LES OGSÅ: Dette gjør nordmenn på nyttårsaften

Gjør oss ikke lykkeligere

Hun mener at alle feriene og fridagene vi har i Norge fort fører til utfordringer når det samtidig er en forventning i samfunnet om at vi skal ta oss av barna når de har skolefri.

- Det sier seg selv at det er flere fridager i dette regnestykket, enn de tilmålte fem ukene som vi som arbeidsgivere er pålagt å gi våre medarbeidere. Det er ikke alltid like enkelt å få dette til å gå opp. Jeg tror ikke at et par ekstra fridager fra eller til i året, er det som avgjør om vi blir jublende lykkelige, sier Danielsen.

Skoleferier i 2017

Når det gjelder faste skoleferier kan det være variasjoner i ulike fylker og ulike kommuner. Men i Trøndelag finnes det flere faste ferier fra år til år.

Vinterferien er i uke 8. (20. – 24. februar)

Påskeferie er 10. – 17. april.

Høstferie er i uke 41 (10. – 14. oktober)

LES OGSÅ: Dette endrer seg i 2017

Rekordlang sommerferie

Sommerferien i Trondheim starter i 2017 allerede 15. juni og varer til 21. august. Det betyr litt over 9 uker ferie for skolebarn og ungdom.

- I fjor hadde vi rekordkort sommerferie. Nå skjer det motsatte, og sommerferien blir rekordlang. Men det lovpålagte kravet om 190 skoledager i året opprettholdes selvfølgelig, forteller rådgiver Gunnar Wibe i Trondheim kommune.

Årsaken til den store forskjellen er at skoleåret startet så tidlig i 2016. Det medfører en tilsvarende tidlig start på sommerferien 2017.

- Samtidig faller skolestarten høsten 2017 på den siste dagen i det intervallet som er anbefalt for skolestart, nemlig mandag 21. august, forklarer Wibe.

- Er det noen utfordringer med at det blir en så lang skoleferie?

- Det kan jo være foreldre som kan oppleve det som utfordrende at ungene får så mye fri. Vi håper det ikke blir så store problemer. Men dette vil jo variere fra år til år, sånn er det, sier Wibe.

OBS. Skolestart og slutt kan variere fra kommune til kommune. De fleste kommuner har lagt ut sin egen skolekalender på sine hjemmesider. Her finner du skolekalenderen til Trondheim kommune .

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .