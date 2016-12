Trodde stormen hadde ødelagt trær - viste seg å være kommunen

Saken oppdateres.

Men det skulle vise seg å være kantklipperen til Malvik kommune. I midten av desember gikk Laila Øwre tur med hunden langs Havnevegen og hun la merke til at trærne hadde blitt skamfert. Noen foreslo at det kunne være stormen som hadde ødelagt trærne.

Virksomhetsleder Olav Bidtnes i Malvik kommune kan derimot fortelle at det er en vegetasjonsklipper som har en sylinder med roterende kniver som er årsaken til utseende på trærne.

– Jeg har forståelse for at noen ikke synes at denne måte å kutte trær på ikke er pent og det tar vi til etterretning, sier Bidtnes til Malvikbladet .

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter