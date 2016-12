Bil kjørte av veien i Melhus

Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Trøndelag melder på Twitter at en bil har kjørt av E6 ved Horg på Melhus. Bilen skal ha kjørt på en strømførende stolpe. Operasjonsleder Trude Carlsson hos politiet opplyser at det skal ha vært to personer i bilen. De skal ikke være skadet.

Utforkjøringen har ikke ført til trafikale problemer.

Politi og ambulanse er på stedet, opplyser politiet.