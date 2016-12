Hurtigruta snudde på Folda

Saken oppdateres.

- Jeg har snakket med kapteinen om bord. De møtte dårligere vær enn det som var meldt da de kom ut på Folda. Det er kraftig vind og bølger på mellom 12 og 15 meter der ute. De besluttet derfor å snu. Vi har seilt langs kysten i 125 år, og været er ikke noe vi utfordrer, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til adressa.no.

Ikke til Trondheim

«Richard With» gikk fra Rørvik lørdag morgen, og besluttet i går kveld at man ikke skulle gå innom Trondheim fordi været mellom Trondheim og Rørvik var så dårlig at det ville skape ytterligere forsinkelser. Men da skipet kom ut på storhavet utenfor Nord-Trøndelag viste deg seg at turen over det åpne havstykket ble for ubehagelig.

- Det er ikke noen fare på ferde, men jeg regner med at de som er om bord ikke har det så behagelig akkurat nå. Derfor ble det besluttet å vende nesen tilbake til Rørvik igjen, sier Ege.

Uklart når de fortsetter

Det er dermed uklart når Hurtigruten «Richard With» vil ankomme Ålesund på denne nyttårsturen.

- Det har vært mye forsinkelser denne romjula, men været er ikke noe vi kan gjøre med. Vi holder passasjerene om bord løpende orientert, og vil ta avgjørelser om den videre ruta etterhvert når vi kjenner værutsiktene. Det vil bli gitt informasjon også til de passasjerne lenger sør som venter på at skipet skal komme, sier Rune Thomas Ege.