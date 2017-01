I morgen blir det kaffe og boller på stasjonen

Saken oppdateres.

Ved åtte jernbanestasjoner i Trøndelag får de reisende mandag 2. januar servert kaffe og boller. Det er de ansatte i det nye statsforetaket Bane Nor som står for serveringen.

- Dette er først og fremst en veldig viktig overgang for oss internt, men fokuset på kundene som bruker toget skal også økes i tiden fremover. Det vil vi gjerne markere, forteller pressesjef i Bane Nor, Thor Erik Skarpen.

I Trøndelag blir det servering ved disse stasjonene: Oppdal, Støren, Melhus, Heimdal, Trondheim, Stjørdal, Levanger og Steinkjer.

På Trondheim sentralstasjon vil hele 25 ansatte og ledere i det nye foretaket stå klare med 1000 boller og 50 liter kaffe mellom klokka 7 og 9.

LES OGSÅ: Bane NOR skal gjøre signalfeil til historie

Mer igjen for pengene

Jernbaneverket er altså nedlagt per 1. januar 2017. Det nye foretaket Bane Nor SF tar over ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane Nor har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av jernbanenettet. I tillegg til trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.

- Den største endringen blir at vi nå lettere kan planlegge vårt arbeid. Fra kun å tenke ett år frem i tid får vi nå muligheten til å tenke mer langsiktig. Vi kan blant annet inngå fireårsavtaler med entreprenører og underleverandører. Dette skal oss mer effektive og vi skal få mer igjen for pengene, forteller Skarpen.

LES OGSÅ: Trønderbanen kan få flere togavganger på enkeltspor

Solvik-Olsen «avduker»

Han tror imidlertid det vil ta tid før folk har gjort seg kjent med det nye navnet og den nye organiseringen i Bane Nor.

- For folk flest betyr dette kanskje ikke så mye. Det er fortsatt mange som tror at NSB og Jernbaneverket er det samme, selv om vi har vært adskilt i 20 år, humrer pressesjefen.

På Oslo S skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mandag morgen avduke det nye statsforetaket og foreta den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .